कौन हैं हीरा सोहल, जो सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' में आएंगी नजर?
हीरा सोहल, जिन्हें यो यो हनी सिंह के गाने 'मिलियनेयर' से खासी पहचान मिली थी, अब सलमान खान के साथ उनकी आने वाली फिल्म 'मातृभूमि' में नजर आएंगी।
अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह और प्रशांत तमांग जैसे कलाकार भी हैं। हाल ही में, सोहल और सलमानकी एक तस्वीर इंटरनेट पर काफी वायरल हुई है।
मिस पंजाब से बॉलीवुड तक सोहल का सफर
सोहल ने अपने करियर की शुरुआत 'मिस पंजाब 2017' के तौर पर की थी। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग और पंजाबी म्यूजिक वीडियोज में काम किया।
उन्हें असली पहचान यो यो हनी के गाने 'मिलियनेयर' से मिली। सोहल हनी के एक और वीडियो ('6 ए.एम.') और वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2' में भी दिख चुकी हैं।
'मातृभूमि' के साथ, सोहल अब बड़े पर्दे पर बॉलीवुड में कदम रख रही हैं। उनका यह सफर बताता है कि कैसे कोई क्षेत्रीय स्तर की पहचान से सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन साझा कर सकता है।
हनी के साथ उनके रिश्तों को लेकर कई अफवाहें थीं, लेकिन सितंबर 2024 में हनी ने साफ किया था कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं।