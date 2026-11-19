सोहल ने अपने करियर की शुरुआत 'मिस पंजाब 2017' के तौर पर की थी। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग और पंजाबी म्यूजिक वीडियोज में काम किया।

उन्हें असली पहचान यो यो हनी के गाने 'मिलियनेयर' से मिली। सोहल हनी के एक और वीडियो ('6 ए.एम.') और वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2' में भी दिख चुकी हैं।

'मातृभूमि' के साथ, सोहल अब बड़े पर्दे पर बॉलीवुड में कदम रख रही हैं। उनका यह सफर बताता है कि कैसे कोई क्षेत्रीय स्तर की पहचान से सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन साझा कर सकता है।

हनी के साथ उनके रिश्तों को लेकर कई अफवाहें थीं, लेकिन सितंबर 2024 में हनी ने साफ किया था कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं।