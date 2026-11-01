संजय गुप्ता के निधन से टूटा ऋतिक रोशन का दिल

संजय गुप्ता के निधन से टूटे ऋतिक रोशन बोले- काश तुम्हें और कसकर गले लगाया होता

लेखन नेहा शर्मा 09:48 am Nov 01, 202609:48 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक संजय गुप्ता का 59 वर्ष की उम्र में शनिवार को निधन हो गया। घर में संतुलन बिगड़ने से सिर में गंभीर चोट लगने के कारण ये दुखद हादसा हुआ। उनके अचानक जाने से पूरा सिनेमा जगत स्तब्ध है। हिट फिल्म 'काबिल' में उनके साथ काम कर चुके अभिनेता ऋतिक रोशन ने गुप्ता के निधन पर गहरा दुख जताया है। ऋतिक ने शूटिंग के खास पलों को याद कर बेहद भावुक श्रद्धांजलि दी और उन्हें धन्यवाद कहा।