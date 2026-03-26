'हैरी पॉटर' सीरीज का धमाकेदार ट्रेलर जारी, लौट आई हॉगवर्ट्स की जादुई दुनिया

लेखन ज्योति सिंह 10:20 am Mar 26, 202610:20 am

क्या है खबर?

'हैरी पॉटर' सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि लगभग हर बच्चे के बचपन की यादगार साथी थी। HBO इसी जादुई दुनिया को वेब सीरीज के माध्यम से वापस ला रहा है, जिसका ट्रेलर अब जारी हो चुका है। सीरीज मूल रूप से जे.के. रोलिंग की 7 किताबों पर आधारित है, जिसमें पूरी तरह से नए किरदारों को पेश किया गया है। इसके निर्देशन की कमान मार्क मायलोड ने संभाली है। यहां जानिए कैसा है 'हैरी पॉटर' सीरीज का ट्रेलर।