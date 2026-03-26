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'हैरी पॉटर' सीरीज का धमाकेदार ट्रेलर जारी, लौट आई हॉगवर्ट्स की जादुई दुनिया

'हैरी पॉटर' सीरीज का धमाकेदार ट्रेलर जारी, लौट आई हॉगवर्ट्स की जादुई दुनिया

लेखन ज्योति सिंह
Mar 26, 2026
10:20 am
क्या है खबर?

'हैरी पॉटर' सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि लगभग हर बच्चे के बचपन की यादगार साथी थी। HBO इसी जादुई दुनिया को वेब सीरीज के माध्यम से वापस ला रहा है, जिसका ट्रेलर अब जारी हो चुका है। सीरीज मूल रूप से जे.के. रोलिंग की 7 किताबों पर आधारित है, जिसमें पूरी तरह से नए किरदारों को पेश किया गया है। इसके निर्देशन की कमान मार्क मायलोड ने संभाली है। यहां जानिए कैसा है 'हैरी पॉटर' सीरीज का ट्रेलर।

ट्रेलर

हॉगवर्ट्स की जादुई दुनिया में लौटी नई तिकड़ी

सीरीज के नए 'हैरी पॉटर' के रूप में, डोमिनिक मैकलॉघलिन नजर आए हैं। उनके साथ 'हरमाइन ग्रेंजर' के रूप में अराबेला स्टैंटन और 'रॉन वीस्ली' के रूप में अलास्टेयर स्टाउट हैं। ट्रेलर में नए हैरी पॉटर (डोमिनिक) के शुरुआती संघर्ष और स्कूल में अन्य बच्चों द्वारा उसे परेशान करने वाले दृश्य को गहराई से पेश किया गया है। इसके बाद नई तिकड़ी हॉगवर्ट्स की जादुई दुनिया में प्रवेश करती है। हालांकि ट्रेलर में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दी गई है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए 'हैरी पॉटर' सीरीज का ट्रेलर

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प्रतिक्रिया

ट्रेलर देखकर भावुक हुए फैंस

'हैरी पॉटर' के ट्रेलर ने लोगों की पुरानी यादों को ताजा कर दिया है। लोग काफी भावुक भी हो रहे हैं। एक यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'इसमें हैरी पॉटर की फिल्मों जैसा ही अहसास छिपा है। पुरानी यादें ताजा हो गईं।' दूसरे ने लिखा, 'मेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। हैरी पॉटर को वापस लाने के लिए धन्यवाद।' बता दें, 'हैरी पॉटर' सीरीज का प्रीमियर क्रिसमस, 2026 के आसपास होगा।

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