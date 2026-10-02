हेडेन पानेटीयर की मौत ने मचाई हलचल, इस चीज के ओवरडोज से गई जान
अभनेत्री हेडेन पानेटीयर, जिन्हें 'नैशविले' और 'स्क्रीम 2' जैसे काम के लिए जाना जाता है, 16 अगस्त को बेहोश मिलीं। उनके ऑन-एंड-ऑफ बॉयफ्रेंड ब्रायन हिकर्सन और उनके भाई जैक ने उन्हें देखा।
यह उनकी 37वीं जन्मदिन से ठीक पहले की घटना है। एक हफ्ता पहले किसी ने चिंता जाहिर की थी, जिसके बाद उनके लॉस एंजिल्स वाले घर पर जाकर उनकी खैरियत पता की गई थी।
हालांकि, दुख की बात है कि उस जांच से भी इस दुखद घटना को टाला नहीं जा सका।
काया के अस्थायी प्रतिनिधि बने व्लादिमीर
अधिकारियों का कहना है कि उनकी मौत में किसी भी तरह की साजिश या गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं मिला है। उनकी मृत्यु फेंटानिल और अल्प्राजोलम जैसे नशीले पदार्थों के जहरीले प्रभावों के कारण हुई है।
एक तरफ जांच अभी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ हेडेन के पूर्व मंगेतर व्लादिमीर क्लित्सको ने उनकी बेटी काया के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाया है।
उन्होंने अदालत में काया के अस्थायी प्रतिनिधि के तौर पर अर्जी दाखिल की है।