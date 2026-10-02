हेडेन पानेटीयर की मौत ने मचाई हलचल, इस चीज के ओवरडोज से गई जान

अभनेत्री हेडेन पानेटीयर, जिन्हें 'नैशविले' और 'स्क्रीम 2' जैसे काम के लिए जाना जाता है, 16 अगस्त को बेहोश मिलीं। उनके ऑन-एंड-ऑफ बॉयफ्रेंड ब्रायन हिकर्सन और उनके भाई जैक ने उन्हें देखा।

यह उनकी 37वीं जन्मदिन से ठीक पहले की घटना है। एक हफ्ता पहले किसी ने चिंता जाहिर की थी, जिसके बाद उनके लॉस एंजिल्स वाले घर पर जाकर उनकी खैरियत पता की गई थी।

हालांकि, दुख की बात है कि उस जांच से भी इस दुखद घटना को टाला नहीं जा सका।