'अवतार: फायर एंड एश' के साथ आया 'हॉन्टेड 3D' का खौफ, रिलीज तारीख भी जारी
क्या है खबर?
जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार: फायर एंड एश' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इसके साथ में, 'हॉन्टेड 3D: घोस्ट्स ऑफ द पास्ट' का खौफ भी आया है जो महेश भट्ट और आनंद पंडित की प्रस्तुति है। इसके निर्देशन की कमान विक्रम भट्ट ने संभाली है। फिल्म के मोशन पोस्टर के साथ इसकी रिलीज तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। 'हॉन्टेड 3D' को 21 नवंबर, 2025 को रिलीज होनी थी, लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया था।
रिलीज
फरवरी, 2026 में आएगी 'हॉन्टेड 3D'
निर्माताओं ने 'हॉन्टेड 3D: घोस्ट्स ऑफ द पास्ट' का मोशन पोस्टर जारी किया है। इसमें शीशे के पार एक काला साया नजर आ रहा है। निर्माताओं ने फिल्म का आधिकारिक टीजर पहले ही जारी कर दिया था, लेकिन इस नई पोस्ट ने लोगों को फिर से उत्साहित कर दिया है। फिल्म का निर्माण आनंद पंडित, राकेश जुनेजा और श्वेतांबरी भट्ट ने मिलकर किया है। 'हॉन्टेड 3D' 6 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए मोशन पोस्टर
'HAUNTED 3D' TRAILER WITH 'AVATAR' – 6 FEB 2026 RELEASE... Witness the exclusive trailer premiere of #Haunted3D: Ghosts Of The Past with #Avatar: Fire And Ash 3D.— taran adarsh (@taran_adarsh) December 19, 2025
A #MaheshBhatt and #AnandPandit presentation, in association with Promoedge Media P Ltd, #HauntedGhostsOfThePast 3D… pic.twitter.com/fwiKC2hmrJ