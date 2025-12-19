'अवतार: फायर एंड एश' के साथ आया 'हॉन्टेड 3D' का खौफ, रिलीज तारीख भी जारी

रिलीज

फरवरी, 2026 में आएगी 'हॉन्टेड 3D'

निर्माताओं ने 'हॉन्टेड 3D: घोस्ट्स ऑफ द पास्ट' का मोशन पोस्टर जारी किया है। इसमें शीशे के पार एक काला साया नजर आ रहा है। निर्माताओं ने फिल्म का आधिकारिक टीजर पहले ही जारी कर दिया था, लेकिन इस नई पोस्ट ने लोगों को फिर से उत्साहित कर दिया है। फिल्म का निर्माण आनंद पंडित, राकेश जुनेजा और श्वेतांबरी भट्ट ने मिलकर किया है। 'हॉन्टेड 3D' 6 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।