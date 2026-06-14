कंगना रनौत को हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, मुख्यमंत्री ने 'भारत भाग्य विधाता' को किया टैक्स-फ्री

अपील

मुख्यमंत्री ने की दर्शकों से ये अपील

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एलान किया है कि फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को राज्य में मनोरंजन कर से मुक्त किया जाएगा। ये घोषणा शनिवार को चंडीगढ़ में फिल्म की एक स्क्रीनिंग के बाद की गई, जिसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल हुए थे। उन्होंने फिल्म की तारीफ करते हुए इसे एक प्रेरक और प्रेरणादायक सिनेमाई अनुभव बताया और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस फिल्म को बड़े पैमाने पर (ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा) देखा जाना चाहिए।