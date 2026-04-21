हॉलीवुड फिल्म निर्माता हार्वे वाइनस्टीन पर बलात्कार का आरोप, इस अभिनेत्री ने दी गवाही

न्यूयॉर्क में 2020 में चले अपने पहले ट्रायल में वाइनस्टीन को 2013 में जेसिका के साथ बलात्कार और 2006 में प्रोडक्शन असिस्टेंट मिरियम हेली के साथ यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया गया था, लेकिन राज्य की सर्वोच्च अदालत ने इस दोषसिद्धि और वाइनस्टीन की 23 साल की सजा को पलट दिया।

इसके बाद मैनहट्टन की एक न्यायपीठ ने जून, 2025 में हुए ट्रायल में वाइनस्टीन को हेली के यौन उत्पीड़न का दोषी पाया, लेकिन पूर्व मॉडल काया सोकोला के साथ हमले के आरोप में उसे बरी कर दिया। वहीं, जेसिका के साथ तीसरे दर्जे के बलात्कार के आरोप पर न्यायपीठ किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी, जिसके चलते जज फार्बर ने उस आरोप पर मिस्ट्रायल घोषित कर दिया। वाइनस्टीन को 2022 में कैलिफोर्निया में भी बलात्कार का दोषी ठहराया गया था और वह 16 साल की सजा काट रहा है। वह इस दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील कर रहा है।