हार्वे वीनस्टीन को न्यूयॉर्क में फिर सुनाई गई सजा, मामले में आया बड़ा मोड़
हॉलीवुड के बड़े नाम हार्वे वीनस्टीन, जिनकी वजह से 'मी टू' आंदोलन शुरू हुआ, उन्हें बुधवार को न्यूयॉर्क में दोबारा सजा सुनाई जाएगी।
यह मामला 2006 में मरियम हेली के साथ यौन उत्पीड़न से जुड़ा है। पहले उन्हें 23 साल जेल की सजा मिली थी, जिसे 2024 में रद्द कर दिया गया था, लेकिन पिछले साल फिर से मुकदमा चला और कोर्ट ने उन्हें दोबारा दोषी करार दिया।
यह मामला आज भी बहुत अहम है, क्योंकि 80 से ज्यादा महिलाओं ने हार्वे पर इसी तरह के गलत व्यवहार के आरोप लगाए हैं।
हार्वे को अब कैलिफोर्निया में भी नई सजा का सामना करना पड़ेगा
हार्वे के इन कारनामों के बाद हॉलीवुड को यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के अपने तरीकों पर फिर से सोचना पड़ा। कैलिफोर्निया में भी उन पर एक और यौन हमले का आरोप है, जिसके लिए उन्हें नई सजा मिल सकती है।
न्यूयॉर्क में एक और मामला ऐसा था, जिसमें सुनवाई अधूरी रह गई (मिस्ट्रियल)। बाद में अभियोजकों ने कहा कि वे उस चौथे मुकदमे को आगे नहीं बढ़ाएंगे।
हार्वे आज भी अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करते हैं। वहीं, मरियम हेली ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी यह लड़ाई यौन हिंसा को लेकर लोगों की सोच बदलेगी और जो पीड़ित अपनी बात रखना चाहते हैं, उन्हें भी हिम्मत मिलेगी।