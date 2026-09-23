हार्वे वीनस्टीन को न्यूयॉर्क में फिर सुनाई गई सजा, मामले में आया बड़ा मोड़

हार्वे के इन कारनामों के बाद हॉलीवुड को यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के अपने तरीकों पर फिर से सोचना पड़ा। कैलिफोर्निया में भी उन पर एक और यौन हमले का आरोप है, जिसके लिए उन्हें नई सजा मिल सकती है।

न्यूयॉर्क में एक और मामला ऐसा था, जिसमें सुनवाई अधूरी रह गई (मिस्ट्रियल)। बाद में अभियोजकों ने कहा कि वे उस चौथे मुकदमे को आगे नहीं बढ़ाएंगे।

हार्वे आज भी अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करते हैं। वहीं, मरियम हेली ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी यह लड़ाई यौन हिंसा को लेकर लोगों की सोच बदलेगी और जो पीड़ित अपनी बात रखना चाहते हैं, उन्हें भी हिम्मत मिलेगी।