यौन उत्पीड़न मामले में हॉलीवुड निर्माता हार्वे वीनस्टीन को 15 साल की जेल

हॉलीवुड निर्माता हार्वे वीनस्टीन को 15 साल की जेल, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

लेखन नेहा शर्मा 10:14 am Sep 24, 202610:14 am

क्या है खबर?

हॉलीवुड के पूर्व दिग्गज निर्माता हार्वे वीनस्टीन को न्यूयॉर्क की अदालत ने यौन उत्पीड़न के मामले में 15 साल की जेल की सजा सुनाई है। #MeToo आंदोलन के केंद्र में रहे 74 वर्षीय वाइनस्टीन को अदालत ने यौन हमले और अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न का दोषी पाया। पहले रद्द हुई सजा के बाद दोबारा चले मुकदमे में आए इस फैसले ने वीनस्टीन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल, वो कैलिफोर्निया में पहले से ही 16 साल की सजा काट रहे हैं।