हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'सिला' की रिलीज तारीख घोषित

हर्षवर्धन राणे की 'सिला' को मिली रिलीज तारीख, नए पोस्टर के साथ हो गया ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 12:59 pm Oct 23, 202612:59 pm

क्या है खबर?

हर्षवर्धन राणे के फैंस के लिए अगला साल काफी रोमांचक होने वाला है। हाल ही में, उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'पुलिस कंपनी' की रिलीज तारीख का ऐलान हुआ था, जो जून, 2027 में आ रही है। अब लंबे समय से चर्चित उनकी एक और फिल्म 'सिला' की रिलीज तारीख घोषित हुई है। इसका निर्देशन उमंग कुमार ने किया है। फिल्म में 'बिग बॉस 18' के विजेता करण वीर मेहरा भी दिखाई देंगे। फिल्म का नया लुक पोस्टर भी सामने आया है।