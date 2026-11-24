हालांकि निर्माताओं ने अभी तक इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स गुप्त रखी है।

इस साझेदारी के बारे में बात करते हुए अंशुल ने कहा, "जब कोई सहयोग स्वाभाविक रूप से बनता है, तो वह हमेशा रोमांचक होता है। हर्षवर्धन के साथ फिर से काम करने को लेकर मैं ऐसा ही महसूस कर रहा हूं। 'एक दीवाने की दीवानियत' में साथ काम करने के बाद, हमें पता था कि हमारे पास एक और कहानी पर साथ काम करने का मौका है।"