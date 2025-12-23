हर्षवर्धन राणे को गैंगस्टर वाली फिल्म में देखने के लिए हो जाइए तैयार, आ गया अपडेट
क्या है खबर?
'सनम तेरी कसम' और 'एक दीवाने की दीवानियत' से चमकने वाले हर्षवर्धन राणे धड़ाधड़ नई परियोजनाओं से जुड़ रहे हैं। एक ओर, वह निर्देशक ओमंग कुमार की आगामी फिल्म 'सिला' में व्यस्त चल रहे हैं। दूसरी ओर, वह एकता कपूर की नई फिल्म 'शूटआउट एट दुबई' के साथ भी जुड़ चुके हैं। इस फिल्म की चर्चा तो काफी पहले से थी। ताजा जानकारी है कि फिल्म के बनने से पहले ही इसके डिजिटल अधिकारों को बेच दिया गया है।
अधिकार
नेटफ्लिक्स ने खरीदे फिल्म के अधिकार
बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट के मुताबिक, 'शूटआउट एट दुबई' एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म होगी जिसके डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स ने पहले ही हासिल कर लिए हैं। इसका मतलब है कि फिल्म सिनेमाघरों में तहलका मचाने के बाद, OTT प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी। दरआल, गैंगस्टर वाली इस फिल्म में एक्शन और थ्रिल भरपूर होगा। इसलिए निर्माता निश्चित रूप से पहले फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करके मालामाल होना चाहते हैं। यह सौदा कितने में हुआ है? इसका खुलासा नहीं हुआ है।
फिल्म
'शूटआउट एट दुबई' के बारे में
'शूटआउट एट दुबई' का निर्माण बालीजी टेलीफिल्म्स के बैनर तले किया जा रहा है। यह एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म होगी जिसमें मुख्य किरदार हर्षवर्धन निभाएंगे। ऐसी पहली बार होगा जब रोमांटिक छवि से हटकर, अभिनेता को एक गैंगस्टर वाले अवतार में देखा जाएगा। निर्माताओं ने अभी फिल्म की कहानी, अन्य कलाकारों और रिलीज तारीख का खुलासा करने से परहेज किया है। इसके बावजूद, हर्षवर्धन के प्रशंसक को उनकी इस आगामी फिल्म का बेसब्री से इंतजार है।