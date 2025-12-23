हर्षवर्धन राणे को गैंगस्टर वाली फिल्म में देखने के लिए हो जाइए तैयार, आ गया अपडेट

हर्षवर्धन राणे की नई फिल्म पर आया अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 02:27 pm Dec 23, 2025

'सनम तेरी कसम' और 'एक दीवाने की दीवानियत' से चमकने वाले हर्षवर्धन राणे धड़ाधड़ नई परियोजनाओं से जुड़ रहे हैं। एक ओर, वह निर्देशक ओमंग कुमार की आगामी फिल्म 'सिला' में व्यस्त चल रहे हैं। दूसरी ओर, वह एकता कपूर की नई फिल्म 'शूटआउट एट दुबई' के साथ भी जुड़ चुके हैं। इस फिल्म की चर्चा तो काफी पहले से थी। ताजा जानकारी है कि फिल्म के बनने से पहले ही इसके डिजिटल अधिकारों को बेच दिया गया है।