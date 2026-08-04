'लॉक अप 2' में शिवंगी जोशी को बचाने के लिए हर्षद चोपड़ा ने छोड़ा फिनाले, क्या ये दोस्ती या कुछ और?

हर्षद ने एक टास्क जीतकर फिनाले में अपनी जगह बना ली थी, लेकिन जब श्रेया कलरा ने अपनी खास शक्ति का इस्तेमाल किया, तो शिवंगी खेल से बाहर हो गईं।

शिवंगी को वापस लाने के लिए, हर्षद ने फिनाले में अपना स्थान छोड़ दिया और खुद एलिमिनेट हो गए। रितेश ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि हर्षद ने सिर्फ अपने लिए ही नहीं खेला, बल्कि शिवंगी का भी पूरा ध्यान रखा है। उन दोनों ने व्यक्तिगत तौर पर भी अच्छा खेल दिखाया है। वे कई बार एक-दूसरे के लिए खड़े हुए हैं, जिसे देखना वाकई शानदार लगता है।'

अब फिनाले में श्रेया, शिवंगी, योगेश रावत, शिल्पा शिंदे, राम कपूर, आकांक्षा चमोला और वरुण सिंह जैसे नाम शामिल हैं। इस हफ्ते के आखिर में ग्रैंड फिनाले होगा।