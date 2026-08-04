'लॉक अप 2' में शिवंगी जोशी को बचाने के लिए हर्षद चोपड़ा ने छोड़ा फिनाले, क्या ये दोस्ती या कुछ और?

'लॉक अप 2' में शिवंगी जोशी को बचाने के लिए हर्षद चोपड़ा ने छोड़ा फिनाले, क्या ये दोस्ती या कुछ और?
हर्षद चोपड़ा ने शिवंगी जोशी को बचाने के लिए 'लॉक अप 2' के फिनाले में अपनी जगह छोड़ दी है। इस फैसले पर ऑनलाइन हर कोई बात कर रहा है।
कुछ लोग इसे उनकी सच्ची दोस्ती कह रहे हैं, तो वहीं कुछ का मानना है कि शिवंगी ने ही उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया।
शो के मेजबान रितेश देशमुख ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि इस खेल में गठबंधन बनाना और मुश्किल फैसले लेना तो आम बात है।
श्रेया ने शिवंगी को बाहर करने के लिए अपनी खास शक्ति का किया इस्तेमाल
हर्षद ने एक टास्क जीतकर फिनाले में अपनी जगह बना ली थी, लेकिन जब श्रेया कलरा ने अपनी खास शक्ति का इस्तेमाल किया, तो शिवंगी खेल से बाहर हो गईं।
शिवंगी को वापस लाने के लिए, हर्षद ने फिनाले में अपना स्थान छोड़ दिया और खुद एलिमिनेट हो गए। रितेश ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि हर्षद ने सिर्फ अपने लिए ही नहीं खेला, बल्कि शिवंगी का भी पूरा ध्यान रखा है। उन दोनों ने व्यक्तिगत तौर पर भी अच्छा खेल दिखाया है। वे कई बार एक-दूसरे के लिए खड़े हुए हैं, जिसे देखना वाकई शानदार लगता है।'
अब फिनाले में श्रेया, शिवंगी, योगेश रावत, शिल्पा शिंदे, राम कपूर, आकांक्षा चमोला और वरुण सिंह जैसे नाम शामिल हैं। इस हफ्ते के आखिर में ग्रैंड फिनाले होगा।