'लॉक अप 2' के बाद हर्षद चोपड़ा का बड़ा खुलासा, शिवंगी जोशी के लिए कही ये बात
'लॉक अप 2' से बाहर आते ही हर्षद चोपड़ा ने अपनी साथी प्रतियोगी शिवंगी जोशी के साथ डेटिंग की सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है।
तेजस्वी प्रकाश के शो में उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा, 'नहीं, हम ऐसे रिश्ते में नहीं हैं। मुझे उनसे बहुत प्यार है, लेकिन मैं उनसे प्यार नहीं करता। इन दोनों बातों में फर्क होता है।'
उनकी दोस्ती और वो पल जब हर्षद ने शिवंगी को एलिमिनेशन से बचाया था, उससे ढेरों अफवाहें उड़ी थीं, लेकिन हर्षद साफ कहते हैं कि यह बस एक मजबूत रिश्ता है।
हर्षद ने कही ये बात
'लॉक अप 2' में हर्षद ने अपने खेल को बिल्कुल असली रखा है। उनका कहना था कि उनकी रणनीति 'नो गेम' की थी और वह खेल में चालाकी दिखाने के बजाय खुद को असली रूप में पेश करना चाहते थे।
उन्होंने यह भी बताया कि अब शो से बाहर आने के बाद वह घर के किसी भी सदस्य से संपर्क में नहीं रहेंगे।
आज रात शो का ग्रैंड फिनाले प्रसारित होगा, जिसमें शिवंगी और दूसरे प्रतियोगी 1 करोड़ रुपये के इनाम के लिए मुकाबला करेंगे।