हैरी स्टाइल्स की मंच पर बिगड़ी तबीयत, फिर जो हुआ; फैंस ने किया सलाम
मनोरंजन
वेम्बली स्टेडियम में अपने कंसर्ट के दौरान हैरी स्टाइल्स को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा।
दरअसल, पानी पीते समय उनका दम घुट गया और वे मंच पर ही लड़खड़ाकर गिर पड़े। इस दौरान क्रू के सदस्य फौरन उनकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन हैरी ने तुरंत खुद को संभाला और खड़े हो गए।
उन्होंने हमेशा की तरह अपने शांत अंदाज में सभी फैंस को आश्वस्त किया और पूरा शो खत्म किया।
प्रशंसकों ने हैरी की इस चीज की खूब तारीफ की
फैंस ने सोशल मीडिया पर हैरी के प्रोफेशनल रवैये और जज्बे की खूब तारीफ की। इस दौरान कई लोगों ने उस घटना के वीडियो भी साझा किए।
हालांकि, यह घटना बहुत तेजी से वायरल हो गई, लेकिन उनके 'टुगेदर, टुगेदर' वर्ल्ड टूर की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी है।
लंदन के बाद वे साओ पाउलो, मेक्सिको सिटी, न्यूयॉर्क जैसे कई और शहरों में जाएंगे और दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में उनका टूर खत्म होगा।