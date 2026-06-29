हैरी स्टाइल्स की मंच पर बिगड़ी तबीयत, फिर जो हुआ; फैंस ने किया सलाम मनोरंजन Jun 29, 2026

वेम्बली स्टेडियम में अपने कंसर्ट के दौरान हैरी स्टाइल्स को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा।

दरअसल, पानी पीते समय उनका दम घुट गया और वे मंच पर ही लड़खड़ाकर गिर पड़े। इस दौरान क्रू के सदस्य फौरन उनकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन हैरी ने तुरंत खुद को संभाला और खड़े हो गए।

उन्होंने हमेशा की तरह अपने शांत अंदाज में सभी फैंस को आश्वस्त किया और पूरा शो खत्म किया।