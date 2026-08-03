मेक्सिको में कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज पर फिसले हैरी स्टाइल्स, फिर तुरंत खुद को ऐसे संभाला
मेक्सिको सिटी में अपने 'टुगेदर, टुगेदर टूर' के दौरान हैरी स्टाइल्स जब 'आर यू लिसनिंग येट?' गाना गा रहे थे, तभी अचानक उनका पैर फिसल गया।
गनीमत रही कि उन्होंने तुरंत खुद को संभाला और अपना शो जारी रखा। उनके इस अंदाज पर मौजूद फेंस ने खूब तालियां बजाईं और उनका हौसला बढ़ाया।
हैरी स्टाइल्स करेंगे MSG में 30-शो की रेसिडेंसी की शुरुआत
यह वाकया उनके पहले मेक्सिको सिटी कॉन्सर्ट के बाद का है। भारी बारिश की वजह से यह कॉन्सर्ट देरी से शुरू हुआ था।
स्टाइल्स ने भीड़ को धन्यवाद दिया कि वे बारिश में भी टिके रहे। उन्होंने कहा, 'मेक्सिको आप लोगों ने बारिश झेल ली। यहां होने के लिए शुक्रिया।'
उनका टूर अब तक कई उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। एक तरफ जहां बीमारी के चलते कुछ शो रद्द करने पड़े, वहीं लंदन में उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ा।
इन सब के बावजूद, वे 7 शहरों में 50 शो सफलतापूर्वक कर रहे हैं। मेक्सिको सिटी में 10 अगस्त को आखिरी शो के बाद, वे अब न्यूयॉर्क जा रहे हैं, जहां 26 अगस्त से मैडिसन स्क्वायर गार्डन में उनकी 30-शो की रेसिडेंसी शुरू होगी।