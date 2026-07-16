हर्डी संधू की 'रणज्या' से हुई पंजाबी सिनेमा में धमाकेदार वापसी, 'गदर 2' अभिनेत्री संग दिखेगी अमर प्रेम कहानी
लगभग एक दशक बाद हर्डी संधू ने पंजाबी फिल्मों में वापसी की है। उनकी नई फिल्म 'रणज्या' में उनके साथ सिमरत कौर रंधावा (गदर 2 वाली) और अंगद बेदी भी हैं।
फिल्म का निर्देशन गुरजिंद मान ने किया है। यह एक रोमांटिक ड्रामा है और 2017 के बाद हर्डी संधू की पहली क्षेत्रीय फिल्म है।
इसी साल एक टाइटल पोस्टर के साथ इस फिल्म का ऐलान किया गया था।
'रणज्या' का वादा: एक अमर प्रेम कहानी
'रणज्या' एक अमर प्रेम कहानी होने का वादा करती है, जो जुनून, विरह, तड़प और किस्मत जैसे गहरे जज्बातों को टटोलेगी। हर्डी संधू इसे अपनी 'सच्ची घर वापसी' बता रहे हैं और फिल्म की भावनात्मक गहराई के साथ-साथ इसके बड़े पैमाने की भी तारीफ कर रहे हैं।
इस फिल्म को शैडो फॉक्स एंटरटेनमेंट, ड्रीम रियलिटी मूवीज और पैनोरमा स्टूडियोज ने मिलकर बनाया है।
इस प्रोजेक्ट से शुरुआत करते हुए, इन प्रोडक्शन हाउस का लक्ष्य है कि पंजाबी कहानियों को दुनिया भर में वैश्विक स्तर पर पहुंचाया जाए।