हर्डी संधू की 'रणज्या' से हुई पंजाबी सिनेमा में धमाकेदार वापसी, 'गदर 2' अभिनेत्री संग दिखेगी अमर प्रेम कहानी

'रणज्या' एक अमर प्रेम कहानी होने का वादा करती है, जो जुनून, विरह, तड़प और किस्मत जैसे गहरे जज्बातों को टटोलेगी। हर्डी संधू इसे अपनी 'सच्ची घर वापसी' बता रहे हैं और फिल्म की भावनात्मक गहराई के साथ-साथ इसके बड़े पैमाने की भी तारीफ कर रहे हैं।

इस फिल्म को शैडो फॉक्स एंटरटेनमेंट, ड्रीम रियलिटी मूवीज और पैनोरमा स्टूडियोज ने मिलकर बनाया है।

इस प्रोजेक्ट से शुरुआत करते हुए, इन प्रोडक्शन हाउस का लक्ष्य है कि पंजाबी कहानियों को दुनिया भर में वैश्विक स्तर पर पहुंचाया जाए।