'ओम का हरि' का शीर्षक हुआ 'हरि-ओम', नाम बदलने के पीछे की दिलचस्प कहानी आई सामने

यह फिल्म हरिश की प्रेम त्रयी का तीसरा और आखिरी हिस्सा है। इससे पहले उनकी 'अंग्रेजी में कहते हैं' और 'हम भी अकेले-तुम भी अकेले' जैसी फिल्में आ चुकी हैं।

अभिनेता अंशुमान झा ने बताया कि नाम बदलने की वजह अधिकारों (राइट्स) से जुड़ी समस्या थी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि 'हरि' और 'ओम' दोनों ही शब्द हमारी संस्कृति और इस पारिवारिक कहानी के मूल भाव को दर्शाते हैं।

फिल्म में अलग-अलग पीढ़ियों के बीच के रिश्तों और भावनाओं का एक गहरा रंग देखने को मिलेगा।