हरीश उथमन ने 'रामायण' में यश के रावण के किरदार को सराहा, जानिए क्या बोले

आने वाली फिल्म 'रामायण' में यश के रावण वाले किरदार को देखकर हरीश उथमन बहुत प्रभावित हुए हैं। फिल्म में विभीषण की भूमिका निभा रहे हरीश ने बताया कि सेट पर उनकी पहली मुलाकात से ही उन्हें यश में रावण की वो ताकत और दमदार अंदाज़ साफ दिख गया था। यह सब उनके कपड़ों और डायलॉग बोलने के तरीके से और निखर कर आ रहा था। हरीश ने कहा, "जब यश रावण का किरदार निभाते हैं, तो सचमुच एक बहुत ताकतवर रावण बन जाते हैं, मैं तो यही कहूँगा।"