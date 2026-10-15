हरीश उथमन ने 'रामायण' में यश के रावण के किरदार को सराहा, जानिए क्या बोले
आने वाली फिल्म 'रामायण' में यश के रावण वाले किरदार को देखकर हरीश उथमन बहुत प्रभावित हुए हैं। फिल्म में विभीषण की भूमिका निभा रहे हरीश ने बताया कि सेट पर उनकी पहली मुलाकात से ही उन्हें यश में रावण की वो ताकत और दमदार अंदाज़ साफ दिख गया था। यह सब उनके कपड़ों और डायलॉग बोलने के तरीके से और निखर कर आ रहा था। हरीश ने कहा, "जब यश रावण का किरदार निभाते हैं, तो सचमुच एक बहुत ताकतवर रावण बन जाते हैं, मैं तो यही कहूँगा।"
क्या है खास?
यह फिल्म दोनों अभिनेताओं के लिए बेहद खास है। दरअसल, 2015-16 में वे साथ काम नहीं कर पाए थे, इसलिए यह उनका पहला प्रोजेक्ट है, जिसमें वे साथ काम कर रहे हैं।
हरीश ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें आखिर स्क्रीन पर भाई का किरदार निभाने का मौका मिल रहा है।
उन्होंने यश को एक विचारशील सह-अभिनेता बताया, जो सेट पर सभी को साथ लेकर चलते हैं।
इन दोनों का साथ इस ऐतिहासिक कहानी में एक नई जान डालता दिख रहा है।