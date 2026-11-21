'हनु-मैन' के आ रहे 2 सीक्वल

तेजा सज्जा की छुट्टी, एक 'हनु-मैन' के 2 सीक्वल; हीरो भी अलग और कहानी भी

लेखन नेहा शर्मा 02:01 pm Nov 21, 202602:01 pm

क्या है खबर?

साउथ सिनेमा की ब्लॉकबस्टर 'हनु-मैन' के खेमे में बड़ी दरार आ गई है। निर्माता और निर्देशक के बीच छिड़ी जंग के बाद अब एक ही फिल्म के 2 अलग सीक्वल बन रहे हैं। हैरानी की बात ये है कि दोनों से ही तेजा सज्जा की छुट्टी हो गई है। जहां निर्देशक प्रशांत वर्मा ऋषभ शेट्टी संग 'जय हनुमान' ला रहे हैं, वहीं पुराने निर्माता ने वैष्णव तेज को नया हीरो बनाकर 'हनुमान 2' का ऐलान कर दिया है।