नीम करोली बाबा के जीवन से प्रेरित 'हनुमान अंश' की रिलीज तारीख आई, चमत्कार नहीं; दया का पाठ पढ़ाएगी फिल्म

संत श्री नीम करोली बाबा के जीवन और उनकी सीख से प्रेरित फिल्म 'हनुमान अंश' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। ये फिल्म 7 अगस्त, 2026 को रिलीज होगी।

फिल्म की शुरुआती स्क्रीनिंग (प्राइवेट शो) में इसे काफी शानदार प्रतिक्रिया मिली है, जिससे फिल्म की पूरी टीम बहुत खुश है। कई प्रमुख और जानी-मानी हस्तियां भी इस फिल्म के समर्थन में आगे आई हैं। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने एक्स पर पोस्ट शेयर करके इस बात की जानकारी दी है।