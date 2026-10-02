तेलुगु फैंस के लिए खुशखबरी, 'हनुमान अंश' की रिलीज की तारीख का हुआ खुलासा

प्रसिद्ध फिल्मकार त्रिविक्रम श्रीनिवास के इस प्रोजेक्ट से अलग होने के बाद तेलुगु में फिल्म की रिलीज टल गई थी। इसी वजह से हैदराबाद में होने वाला एक टीजर इवेंट भी रद्द करना पड़ा।

अब होम्बेले फिल्म्स के बैनर तले 9 अक्टूबर की तारीख पक्की हो गई है। ऐसे में दर्शक इस तारीख को अपनी डायरी में लिख सकते हैं।

इस फिल्म में नीम करौली बाबा का किरदार शोभिनव सत्या निभा रहे हैं। उनके साथ विहान शेडेगे और पूरणिमा तिवारी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। यही वजह है कि इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्साह बना हुआ है।