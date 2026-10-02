तेलुगु फैंस के लिए खुशखबरी, 'हनुमान अंश' की रिलीज की तारीख का हुआ खुलासा
'हनुमान अंश', नीम करौली बाबा के जीवन पर बनी सुपरहिट आध्यात्मिक ड्रामा, आखिरकार 9 अक्टूबर को तेलुगु स्क्रीन पर आने वाली है।
दुनिया भर में 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी यह फिल्म पहले सितंबर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे अक्टूबर में लाया जा रहा है।
विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी इस फिल्म की दिलचस्प कहानी लोगों का ध्यान खींच रही है।
'हनुमान अंश' में त्रिविक्रम के जाने से हुई देरी
प्रसिद्ध फिल्मकार त्रिविक्रम श्रीनिवास के इस प्रोजेक्ट से अलग होने के बाद तेलुगु में फिल्म की रिलीज टल गई थी। इसी वजह से हैदराबाद में होने वाला एक टीजर इवेंट भी रद्द करना पड़ा।
अब होम्बेले फिल्म्स के बैनर तले 9 अक्टूबर की तारीख पक्की हो गई है। ऐसे में दर्शक इस तारीख को अपनी डायरी में लिख सकते हैं।
इस फिल्म में नीम करौली बाबा का किरदार शोभिनव सत्या निभा रहे हैं। उनके साथ विहान शेडेगे और पूरणिमा तिवारी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। यही वजह है कि इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्साह बना हुआ है।