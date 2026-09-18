'हनुमान अंश' की शानदार कमाई बरकरार, 200 करोड़ के पार हुई 'मिर्जापुर: द मूवी'

'हनुमान अंश' की शानदार कमाई बरकरार, 200 करोड़ के पार हुई 'मिर्जापुर: द मूवी'
क्या है खबर?
निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की फिल्म 'हनुमान अंश' और अली फजल की फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है। कारोबारी दिनों में आकर दोनों फिल्मों के कलेक्शन में हल्की गिरावट देखी गई थी, लेकिन जल्द कमाई पटरी पर आ चुकी है। दर्शक भी भारी संख्या में सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं। उधर, अक्षय कुमार की फिल्म 'हैवान' रिलीज के 7 दिनों के अंदर ही सूपड़ा साफ होने की कगार पर है।
कमाई
'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर: द मूवी' की ताजा कमाई
सैकनिल्क के मुताबिक, 'हनुमान अंश' ने 42वें दिन 6.25 करोड़ रुपये कमाए हैं, जिससे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 243.38 करोड़ रुपये हो गया है।
वर्ल्डवाइड भी फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 309.15 करोड़ रुपये हो चुका है।
'मिर्जापुर: द मूवी' भी 200 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो चुकी है। इसने 14वें दिन 4 करोड़ कमाए, जिससे कुल कमाई 203.45 करोड़ रुपये हो गई है।
वर्ल्डवाइड कलेक्शन 292.14 करोड़ रुपये है और जल्द यह 300 करोड़ के क्लब में दाखिल होगी।
टक्कर
बॉक्स ऑफिस पर टकराने आ रहीं ये फिल्में
प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित, अक्षय और सैफ की फिल्म 'हैवान' रिलीज के एक हफ्ते के अंदर ही फ्लॉप साबित हुई है।
इसने 7वें दिन महज 55 लाख रुपये कमाए और इसका कुल नेट कलेक्शन अब तक 9.85 करोड़ रुपये हुआ है, जबकि वर्ल्डवाइड इसने 15.11 करोड़ रुपये कमाए हैं।
खैर, बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला कड़ा होने वाला है, क्योंकि करीना कपूर की फिल्म 'दायरा' 18 सितंबर को रिलीज हो गई है। वहीं, कुणाल खेमू भी अपनी फिल्म 'वाइब' लेकर आए हैं।