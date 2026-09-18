'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर: द मूवी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'हनुमान अंश' की शानदार कमाई बरकरार, 200 करोड़ के पार हुई 'मिर्जापुर: द मूवी'

लेखन ज्योति सिंह 09:41 am Sep 18, 202609:41 am

क्या है खबर?

निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की फिल्म 'हनुमान अंश' और अली फजल की फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है। कारोबारी दिनों में आकर दोनों फिल्मों के कलेक्शन में हल्की गिरावट देखी गई थी, लेकिन जल्द कमाई पटरी पर आ चुकी है। दर्शक भी भारी संख्या में सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं। उधर, अक्षय कुमार की फिल्म 'हैवान' रिलीज के 7 दिनों के अंदर ही सूपड़ा साफ होने की कगार पर है।