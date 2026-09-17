'हनुमान अंश' के आगे घुटने टेक रही अन्य फिल्में

बॉक्स ऑफिस: 'हनुमान अंश' 300 करोड़ के पार, जानिए 'मिर्जापुर: द मूवी' का हाल

लेखन ज्योति सिंह 09:35 am Sep 17, 202609:35 am

क्या है खबर?

बॉक्स ऑफिस पर विशाल चतुर्वेदी की फिल्म 'हनुमान अंश' लगातार अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। फिल्म को देखने के लिए दर्शक कारोबारी दिनों में भी सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं और इसका फायदा कमाई में साफ देखा जा सकता है। इसने आखिरकार 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं, अली फजल की फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' 200 करोड़ रुपये की दहलीज पर खड़ी है, जबकि 'हैवान' अपनी आखिरी सांसें गिन रही है।