बॉक्स ऑफिस: 'हनुमान अंश' 300 करोड़ के पार, जानिए 'मिर्जापुर: द मूवी' का हाल

बॉक्स ऑफिस: 'हनुमान अंश' 300 करोड़ के पार, जानिए 'मिर्जापुर: द मूवी' का हाल
क्या है खबर?
बॉक्स ऑफिस पर विशाल चतुर्वेदी की फिल्म 'हनुमान अंश' लगातार अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। फिल्म को देखने के लिए दर्शक कारोबारी दिनों में भी सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं और इसका फायदा कमाई में साफ देखा जा सकता है। इसने आखिरकार 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं, अली फजल की फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' 200 करोड़ रुपये की दहलीज पर खड़ी है, जबकि 'हैवान' अपनी आखिरी सांसें गिन रही है।
कमाई
'हनुमान अंश' का शानदार प्रदर्शन है जारी
सैकनिल्क के मुताबिक, 'हनुमान अंश' ने रिलीज के 41वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ रुपये कमाए हैं।
एक दिन पहले, इसने 40वें दिन 8.25 करोड़ कमाए थे, जिसके बाद फिल्म का घरेलू स्तर पर कुल नेट कलेक्शन 237.13 करोड़ रुपये हो चुका है।
विदेशों में, फिल्म ने 41वें दिन 1.75 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसकी कुल विदेशी कमाई 20.25 करोड़ रुपये हो गई। इसके साथ ही, इसका वैश्विक कुल कलेक्शन 300.25 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
अन्य फिल्में
'मिर्जापुर: द मूवी' को आगे नहीं निकलने दे रही 'हनुमान अंश'
'मिर्जापुर: द मूवी' और 'हनुमान अंश' में कुछ दिन पहले तक कांटे की टक्कर थी। अब अली की फिल्म पीछे चल रही है। इसने अपनी रिलीज के 13वें दिन 3.75 करोड़ रुपये कमाए हैं।
फिल्म का घरेलू नेट कलेक्शन 199.45 करोड़ रुपये हुआ है, जबकि वैश्विक स्तर पर 286.64 करोड़ रुपये कमाए हैं।
उधर, अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म 'हैवान' ने महज 6वें दिन 55 लाख रुपये कमाए। इसका कुल कलेक्शन 9.30 करोड़ रुपये हुआ है।