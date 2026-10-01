'हनुमान अंश' समेत इन 6 फिल्मों ने कम बजट में छापे करोड़ों

'हनुमान अंश' समेत इन फिल्मों ने चुटकीभर बजट में रचा इतिहास, निर्माताओं को किया मालामाल

लेखन नेहा शर्मा 05:29 pm Oct 01, 202605:29 pm

क्या है खबर?

महज 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'हनुमान अंश' ने दुनियाभर में 400 करोड़ से ज्यादा छापकर नया इतिहास रच दिया है। बिना किसी बड़े स्टार या भारी-भरकम बजट के इस फिल्म ने सिर्फ अपनी दमदार कहानी के दम पर निर्माताओं को खूब मुनाफा कमाकर दिया। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ बेहद कम बजट वाली भारतीय फिल्मों के बारे में, जिनकी ब्लॉकबस्टर कमाई ने बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े सुपरस्टार्स और भारी-भरकम बजट वाली फिल्मों के पसीने छुड़ा दिए।