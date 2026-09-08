जानें फिल्म 'हनुमान अंश' ने कम बजट में कैसे गाड़े सफलता के झंडे?
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'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर एक हैरान कर देने वाली कामयाबी साबित हुई है। इस फिल्म का बजट 2 करोड़ रुपये था, लेकिन शुरुआत में इसकी कमाई सिर्फ 10 लाख रुपये रही।
हालांकि, लोगों की तारीफ और चर्चा के दम पर इसने भारत में 132.13 करोड़ रुपये की नेट कमाई और 156 करोड़ रुपये की कमाई कर लिया।
'हनुमान अंश' की कामयाबी में 'पे डिसिप्लिन' का अहम योगदान
इस फिल्म की टीम ने अपने खर्चे बेहद कम रखे। आखिरी वक्त में अभिनेता शोभिनव सत्या को फिल्म में लिया गया और उन्हें इसके लिए महज 15 लाख रुपये ही दिए गए।
दूसरे कलाकारों ने भी मामूली फीस ली। यहां तक कि निर्माता और निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने निर्देशन के लिए कोई फीस नहीं ली।
यह सख्त वित्तीय अनुशासन और कहानी के प्रति दर्शकों के सच्चे प्यार ने ही 'हनुमान अंश' को साल 2026 की सबसे बड़ी कामयाब फिल्मों में से एक बना दिया।