नीम करोली बाबा के दर्शन करने पहुंची हनुमान अंश की टीम

निर्देशक ने की थी कैंची धाम न जाने की अपील, अगले दिन पहुंची 'हनुमान अंश' की टीम

लेखन सयाली 07:35 pm Oct 06, 202607:35 pm

क्या है खबर?

विशाल चतुर्वेदी की फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। इसकी प्रसिद्धि के चलते नैनीताल स्थित कैंची धाम में नीम करोली बाबा के भक्तों की भीड़ लगातार उमड़ रही है। इसी बीच निर्देशक विशाल ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अपील की थी कि वे भीड़ होने पर वहां न जाएं। हालांकि, उनकी अपील के अगले ही दिन यानि सोमवार को ही 'हनुमान अंश' की पूरी टीम बाबा के दर्शन करने कैंची धाम पहुंच गई।