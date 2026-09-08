'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार, 2 करोड़ में बनी फिल्म ने 5वें वीकेंड में भी तोड़े रिकॉर्ड

पांचवें हफ्ते में इसकी कमाई की रफ्तार और तेज हो गई। शुक्रवार को फिल्म ने 10 करोड़ रुपये कमाए, शनिवार को यह आंकड़ा बढ़कर 16.5 करोड़ रुपये पहुंच गया और रविवार को 22.75 करोड़ रुपये के साथ यह पांचवें हफ्ते का सबसे बड़ी एक दिन की कमाई रही है।

दर्शकों के भरपूर प्यार और इसकी दमदार माउथ पब्लिसिटी की वजह से 'हनुमान अंश' ने भारत में 150 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन पार कर लिया है।

इसी के साथ हिंदी सिनेमा में पांचवें वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाई करने का एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है।