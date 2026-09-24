कम बजट की 'हनुमान अंश' ने किया कमाल, 2 करोड़ की फिल्म ने कमा डाले 331 करोड़

2 करोड़ रुपये से भी कम बजट में बनी भक्तिमय ड्रामा फिल्म 'हनुमान अंश' ने सबको चौंका दिया है। इसने भारत में 331.70 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है।

खास बात यह है कि शुरुआत में बॉलीवुड के इन्वेस्टर्स ने इस फिल्म में पैसा लगाने से मना कर दिया था। विशाल चतुर्वेदी ने इस फिल्म का निर्देशन किया है और इसमें न्यूकमर शोभिनाओ सत्या ने मुख्य भूमिका निभाई है।

यह फिल्म आस्था और भक्ति के विषयों को बहुत गहराई से छूती है। यह नीम करोली बाबा से प्रेरणा लेती है। फिल्म की सह-निर्माता अनुप्रिया नागर ने बताया कि कई लोगों को इस फिल्म पर शक था, लेकिन इसकी सफलता ने उन सबको गलत साबित कर दिया।