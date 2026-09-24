कम बजट की 'हनुमान अंश' ने किया कमाल, 2 करोड़ की फिल्म ने कमा डाले 331 करोड़
2 करोड़ रुपये से भी कम बजट में बनी भक्तिमय ड्रामा फिल्म 'हनुमान अंश' ने सबको चौंका दिया है। इसने भारत में 331.70 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है।
खास बात यह है कि शुरुआत में बॉलीवुड के इन्वेस्टर्स ने इस फिल्म में पैसा लगाने से मना कर दिया था। विशाल चतुर्वेदी ने इस फिल्म का निर्देशन किया है और इसमें न्यूकमर शोभिनाओ सत्या ने मुख्य भूमिका निभाई है।
यह फिल्म आस्था और भक्ति के विषयों को बहुत गहराई से छूती है। यह नीम करोली बाबा से प्रेरणा लेती है। फिल्म की सह-निर्माता अनुप्रिया नागर ने बताया कि कई लोगों को इस फिल्म पर शक था, लेकिन इसकी सफलता ने उन सबको गलत साबित कर दिया।
'हनुमान अंश' की सफलता के बाद इंडस्ट्री कर रही है फिर से विचार
फिल्म की इस अप्रत्याशित जीत ने इंडस्ट्री के अंदरूनी लोगों को कम बजट वाली फिल्मों को लेकर अपने विचारों पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है।
कुछ ऐसे लोग जिन्होंने पहले 'हनुमान अंश' को खारिज कर दिया था, अब उन्होंने फिल्म की टीम से माफी मांगी है।
अनुप्रिया का कहना है कि वे समझतीं हैं कि लोग क्यों संशय में थे, पर वे खुश हैं कि इस फिल्म ने लोगों की सोच बदली है और नए टैलेंट के लिए रास्ते खोले हैं।