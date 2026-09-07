'हनुमान अंश' बनाने के लिए 21 साल की अनूप्रिया नागर ने इकोनॉमिक्स छोड़ कैसे रचा इतिहास?

'हनुमान अंश', नीम करौली बाबा पर बनी एक फिल्म है, जो बिना ज्यादा शोर किए ब्लॉकबस्टर बन गई है। अपनी रिलीज के 31 दिनों के भीतर ही इसने भारत में 122.13 करोड़ रुपये से ज्यादा की शुद्ध कमाई कर ली है।

इस फिल्म की 21 साल की निर्माता अनूप्रिया नागर इस कहानी को बताने के लिए तब प्रेरित हुईं, जब उन्हें पता चला कि नीम करौली बाबा का प्रभाव स्टीव जॉब्स पर भी था, जिन्हें कैंची धाम में ही दुनिया का पहला रंगीन कंप्यूटर बनाने का विचार आया था।

शुरुआत में इस कहानी को लेकर किसी किताब या कॉमिक का विचार आया था, लेकिन बाद में यह उनका फिल्म प्रोजेक्ट बन गया।