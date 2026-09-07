'हनुमान अंश' बनाने के लिए 21 साल की अनूप्रिया नागर ने इकोनॉमिक्स छोड़ कैसे रचा इतिहास?
'हनुमान अंश', नीम करौली बाबा पर बनी एक फिल्म है, जो बिना ज्यादा शोर किए ब्लॉकबस्टर बन गई है। अपनी रिलीज के 31 दिनों के भीतर ही इसने भारत में 122.13 करोड़ रुपये से ज्यादा की शुद्ध कमाई कर ली है।
इस फिल्म की 21 साल की निर्माता अनूप्रिया नागर इस कहानी को बताने के लिए तब प्रेरित हुईं, जब उन्हें पता चला कि नीम करौली बाबा का प्रभाव स्टीव जॉब्स पर भी था, जिन्हें कैंची धाम में ही दुनिया का पहला रंगीन कंप्यूटर बनाने का विचार आया था।
शुरुआत में इस कहानी को लेकर किसी किताब या कॉमिक का विचार आया था, लेकिन बाद में यह उनका फिल्म प्रोजेक्ट बन गया।
विशाल से मुलाकात के बाद अनूप्रिया ने अपना करियर बदला
निर्देशक विशाल चतुर्वेदी से मुलाकात के बाद अनूप्रिया ने UK में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई छोड़ दी और फिल्म निर्माण का रास्ता चुन लिया।
इस अलग तरह के करियर विकल्प को लेकर उनके पिता के सवालों के बावजूद, उन्होंने सिर्फ मुनाफा कमाने के बजाय आध्यात्मिक कहानियों को लोगों तक पहुंचाने पर ज़्यादा ध्यान दिया।
दर्शकों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मदद से 'हनुमान अंश' अब भी दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है और इस वजह से अनूप्रिया के परिवार का उनके क्रिएटिव फैसलों को देखने का नजरिया भी बदल गया है।