'हनुमान अंश' ने कमाई में मचाई सनसनी, साल की सबसे बड़ी फिल्मों में हुई शामिल

शुरुआत में फिल्म ने धीमी गति से कमाई की थी, पहले 2 हफ्तों में यह सिर्फ 1.48 करोड़ रुपये ही जुटा पाई थी, लेकिन तीसरे हफ्ते में इसने रफ्तार पकड़ी और 10.40 करोड़ रुपये कमा लिए। पांचवें हफ्ते तक तो यह आंकड़ा 90.25 करोड़ रुपये के बड़े मुकाम पर पहुंच गया।

अंतर्राष्ट्रीय रिलीज में देरी होने के बावजूद, अकेले 7वें वीकेंड पर इसने 28.50 करोड़ रुपये और अपनी झोली में डाले।

साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में अब यह 'धुरंधर 2' और 'बॉर्डर 2' के ठीक पीछे खड़ी है। 'हनुमान अंश' ने यह साबित कर दिया है कि अच्छी कहानियां और दर्शकों का उत्साह कम बजट की फिल्मों को भी कामयाबी के शिखर तक पहुंचा सकती है।