आगरा की जेल में कैदियों को दिखाई गई 'हनुमान अंश', स्क्रीनिंग में शामिल हुए विशाल चतुर्वेदी

महज 2 करोड़ रुपये बजट वाली 'हनुमान अंश' 7 अगस्त को सिनेमाघरों में आई थी।

शुरुआत में निराशाजनक प्रदर्शन करने के बाद, इसने वर्ड ऑफ माउथ (तारीफ) के जरिए रफ्तार पकड़ी और 27 दिनों के अंदर भारत में लगभग 61.88 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमा चुकी है।

इसका बॉक्स ऑफिस पर कुल कलेक्शन लगभग 72.97 करोड़ रुपये हो चुका है।

इसी लोकप्रियता को देखते हुए, होम्बले फिल्म्स 11 सितंबर को इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज करने जा रही है।