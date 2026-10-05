'दृश्यम 3' के आगे भी नहीं रुकी 'हनुमान अंश', 9वें हफ्ते भी छापे करोड़ों

शोज की संख्या भले ही कम हो गई, लेकिन 'हनुमान अंश' ने शुक्रवार को 54 प्रतिशत की अच्छी ऑक्यूपेंसी दर्ज की।

रविवार को तो यह आंकड़ा 57 प्रतिशत तक पहुंच गया और फिल्म ने करीब 3 करोड़ रुपये का कमाई किया।

फिल्म का यह लगातार शानदार प्रदर्शन साफ दिखाता है कि दर्शक अब भी इससे जुड़े हुए हैं, जिसके चलते यह इस सीजन की एक सच्ची स्लीपर हिट साबित हुई है।