'हनुमान अंश' ने किया बॉक्स ऑफिस पर कमाल, 2 करोड़ के बजट में कमाए 170 करोड़
नीम करोली बाबा पर आधारित आध्यात्मिक ड्रामा 'हनुमान अंश' को विशाल चतुर्वेदी ने निर्देशित किया है। यह फिल्म 2026 की सबसे सफल हिंदी फिल्मों में अपनी जगह बनाने का मजबूत दावा कर रही है।
महज 2 करोड़ रुपये के छोटे से बजट में बनी इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 170 करोड़ रुपये का भारी-भरकम कमाई की है। यह फिल्म इस बात का शानदार उदाहरण है कि कैसे कम लागत में भी बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है।
'हनुमान अंश' ने 5वें वीकेंड में कमाए 49.25 करोड़ रुपये
फिल्म ने पहले दिन काफी धीमी शुरुआत की थी, जब इसने सिर्फ 10 लाख रुपये का कारोबार किया।
लेकिन, लोगों की दमदार प्रतिक्रिया के चलते, अगले एक महीने में इसकी कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। 33 दिनों के भीतर, 'हनुमान अंश' ने 169 करोड़ रुपये से ज्यादा का कमाई की है। फिल्म ने अपने 5वें वीकेंड में 49.25 करोड़ रुपये का शानदार कमाई करके खूब सुर्खियां बटोरीं।
11 सितंबर को इसकी दुनियाभर में रिलीज भी होने वाली है। एक अंडरडॉग फिल्म होने के बावजूद, यह अपनी भावनात्मक कहानी से लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और दर्शकों के दिलों से जुड़ रही है।