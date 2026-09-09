'हनुमान अंश' ने किया बॉक्स ऑफिस पर कमाल, 2 करोड़ के बजट में कमाए 170 करोड़

फिल्म ने पहले दिन काफी धीमी शुरुआत की थी, जब इसने सिर्फ 10 लाख रुपये का कारोबार किया।

लेकिन, लोगों की दमदार प्रतिक्रिया के चलते, अगले एक महीने में इसकी कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। 33 दिनों के भीतर, 'हनुमान अंश' ने 169 करोड़ रुपये से ज्यादा का कमाई की है। फिल्म ने अपने 5वें वीकेंड में 49.25 करोड़ रुपये का शानदार कमाई करके खूब सुर्खियां बटोरीं।

11 सितंबर को इसकी दुनियाभर में रिलीज भी होने वाली है। एक अंडरडॉग फिल्म होने के बावजूद, यह अपनी भावनात्मक कहानी से लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और दर्शकों के दिलों से जुड़ रही है।