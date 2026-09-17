'हनुमान अंश' की कमाई हुई 200 करोड़ के पार, निर्माता बोलीं- टीम को पहचान दिलाने पर हो रही है बात
'हनुमान अंश' नाम की एक हिंदी फिल्म सिर्फ 2 करोड़ रुपये के मामूली बजट में बनी थी, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर चुपचाप धमाकेदार हिट बन गई है।
इस फिल्म ने 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली है। फिल्म की शुरुआत धीमी रही, मगर धीरे-धीरे इसने दर्शकों का दिल जीत लिया और एक स्लीपर हिट साबित हुई।
अब इसकी जबरदस्त कामयाबी के बाद, फिल्म बनाने वाली पूरी टीम को इनाम देने की बातें चल रही हैं।
अनुप्रिया बोलीं कि टीम को पहचान दिलाने पर हो रही है बात
हालांकि अभी तक किसी आधिकारिक बोनस का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन निर्माता अनुप्रिया नागर ने कहा कि हर किसी की मेहनत को पहचान मिलनी चाहिए और इस बारे में बातचीत लगातार चल रही है।
निर्माता रागिनी सोना भी मुश्किल समय में साथ खड़े रहने के लिए पूरी क्रू को खुद से धन्यवाद देना चाहती हैं।
फिल्म की कामयाबी का बड़ा श्रेय कुछ समझदारी भरे फैसलों को जाता है, जैसे इसकी सिनेमाघर रिलीज को आगे बढ़ाना। रागिनी का कहना है कि इसी एक फैसले ने पूरा खेल बदल दिया।