'हनुमान अंश' की कमाई हुई 200 करोड़ के पार, निर्माता बोलीं- टीम को पहचान दिलाने पर हो रही है बात

हालांकि अभी तक किसी आधिकारिक बोनस का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन निर्माता अनुप्रिया नागर ने कहा कि हर किसी की मेहनत को पहचान मिलनी चाहिए और इस बारे में बातचीत लगातार चल रही है।

निर्माता रागिनी सोना भी मुश्किल समय में साथ खड़े रहने के लिए पूरी क्रू को खुद से धन्यवाद देना चाहती हैं।

फिल्म की कामयाबी का बड़ा श्रेय कुछ समझदारी भरे फैसलों को जाता है, जैसे इसकी सिनेमाघर रिलीज को आगे बढ़ाना। रागिनी का कहना है कि इसी एक फैसले ने पूरा खेल बदल दिया।