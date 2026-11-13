21 करोड़ में बनी 'हनुमान अंश' ने कमाए 439 करोड़, 890 प्रतिशत ROI से इंडस्ट्री हैरान

फिल्म ने सिनेमाघरों से कुल 140 करोड़ कमाए, जिसमें से 120 करोड़ भारत से और 20 करोड़ विदेशों से आए।

वहीं, डिजिटल, टीवी और म्यूजिक राइट्स बेचकर भी इसे 68 करोड़ की कमाई हुई है। डॉ. विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी इस फिल्म का 890 प्रतिशत का निवेश पर रिटर्न (ROI) इसे इस साल 'धुरंधर: द रिवेंज' के ठीक पीछे ले आया है।

इस मामले में इसने 'दृश्यम: द कंक्लूजन' जैसी बड़ी और नामी फिल्मों को भी पछाड़ दिया है।