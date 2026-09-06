बॉक्स ऑफिस पर पलटा पूरा खेल, 10 लाख वाली ‘हनुमान अंश’ ने पार किए 100 करोड़

फिल्म का सफर आसान नहीं रहा। शुरुआत में PVR और सिनेपोलिस जैसी मल्टीप्लेक्स चेन इसे दिखाने में हिचकिचा रही थीं।

चतुर्वेदी ने बताया कि बॉलीवुड के कुछ लोगों ने भी खास समर्थन नहीं किया। हालांकि, फिल्म के सफल होने के बाद मधुर भंडारकर जैसे कुछ लोगों ने उनसे संपर्क साधा।

शोभिनव सत्या के अलावा फिल्म में चंदन के आनंद और अनिल रस्तोगी भी हैं। ये फिल्म चतुर्वेदी की अपनी किताब डिवाइन डिटूर: दैट चेंज्ड माई लाइफ से प्रेरित है।