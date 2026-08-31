'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस चमत्कार, धीमी शुरुआत के बाद बनी 50 करोड़ की फिल्म
विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी भक्ति फिल्म 'हनुमान अंश', जो नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित है, शुरुआत में धीमी चली, पर अब बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हो गई है।
7 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 10 लाख रुपये कमाए थे, लेकिन 24 दिनों में इसने भारत में 47.33 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।
24वें दिन फिल्म ने अपनी रफ्तार पकड़ी और 5,000 से ज्यादा शोज में रिकॉर्ड तोड़ 12.75 करोड़ रुपये की कमाई की।
'हनुमान अंश' 50 करोड़ के करीब, दर्शकों की राय ने दिलाई कामयाबी
पहले हफ्ते में फिल्म ने महज 1.08 करोड़ रुपये कमाए और दूसरे हफ्ते में यह कमाई सिर्फ 40 लाख रुपये और बढ़ पाई।
पर, जैसे ही दर्शकों ने इसकी तारीफ करनी शुरू की, कमाई में तेजी से उछाल आया। तीसरे हफ्ते तक कमाई 10 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई और चौथे हफ्ते में भी यह बढ़ती रही।
सिर्फ 2 करोड़ रुपये के कम बजट में बनी 'हनुमान अंश' अब 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने के बेहद करीब है।
इसने फिल्म बनाने वालों को 20 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है और यह दिखाता है कि दर्शकों की पसंद कितनी मायने रखती है।