विवेक अग्निहोत्री ने की 'हनुमान अंश' की सफलता की सराहना, कही ये बात

'हनुमान अंश' फिल्म नीम करोली बाबा की कहानी बताती है। इस फिल्म ने सिर्फ 32 दिनों में यह आंकड़ा छू लिया है और अब तक कुल 155.65 करोड़ रुपये कमा चुकी है।

सोचिए, केवल 2 करोड़ रुपये के छोटे बजट में बनी इस फिल्म के लिए यह कमाई कितनी बड़ी बात है। फिल्म ने अपने 31वें दिन सबसे ज्यादा कमाई की थी, उस दिन इसने 22.75 करोड़ रुपये बटोरे थे।

फिल्म को ज्यादातर दर्शकों के अच्छे रिव्यू और इसकी धार्मिक कहानी के कारण खूब पसंद किया गया। सिनेमाघरों में 5 हफ्तों तक चलने के बाद, अब यह 11 सितंबर को रिलीज होने वाली है।

विवेक ने पहले भी निर्देशक विशाल को 'शानदार कहानीकार' कहा था, जिससे फिल्म के लिए और भी अच्छी भावनाएं जुड़ गईं।