विवेक अग्निहोत्री ने की 'हनुमान अंश' की सफलता की सराहना, कही ये बात
फिल्म निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की भक्ति पर आधारित ड्रामा फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है।
फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है। जाने-माने निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिल से फिल्म को बधाई दी।
उन्होंने लिखा, "मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं... प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो और बुलंद रहो।" फिल्म की इस बड़ी कामयाबी का जश्न मनाते हुए उन्होंने ये बात कही।
'हनुमान अंश' ने 2 करोड़ के बजट में कमाए 155.65 करोड़
'हनुमान अंश' फिल्म नीम करोली बाबा की कहानी बताती है। इस फिल्म ने सिर्फ 32 दिनों में यह आंकड़ा छू लिया है और अब तक कुल 155.65 करोड़ रुपये कमा चुकी है।
सोचिए, केवल 2 करोड़ रुपये के छोटे बजट में बनी इस फिल्म के लिए यह कमाई कितनी बड़ी बात है। फिल्म ने अपने 31वें दिन सबसे ज्यादा कमाई की थी, उस दिन इसने 22.75 करोड़ रुपये बटोरे थे।
फिल्म को ज्यादातर दर्शकों के अच्छे रिव्यू और इसकी धार्मिक कहानी के कारण खूब पसंद किया गया। सिनेमाघरों में 5 हफ्तों तक चलने के बाद, अब यह 11 सितंबर को रिलीज होने वाली है।
विवेक ने पहले भी निर्देशक विशाल को 'शानदार कहानीकार' कहा था, जिससे फिल्म के लिए और भी अच्छी भावनाएं जुड़ गईं।