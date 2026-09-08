'हनुमान अंश' ने रिलीज के 32वें दिन बॉक्स ऑफिस पर बनाया नया मुकाम, कमा डाले इतने करोड़
मनोरंजन
नीम करौली बाबा पर बनी आध्यात्मिक ड्रामा फिल्म 'हनुमान अंश' जिसमें शोभिनव सत्या ने मुख्य भूमिका निभाई है, रिलीज के महज 32 दिनों में भारत में कुल 155.65 करोड़ कमा चुकी है।
फिल्म ने अपनी गति बनाए रखी है। 5वें वीकेंड के दौरान फिल्म ने एक दिन में रिकॉर्ड 22.75 करोड़ की कमाई की, जो दिखाता है कि दर्शक अभी भी सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं।
'हनुमान अंश' 11 सितंबर को विदेशों में होगी रिलीज
पिछले वीकेंड 'हनुमान अंश' ने सिर्फ फिल्म 'धुरंधर' को बड़े अंतर से पछाड़ा ही नहीं, बल्कि अब यह 11 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होने की तैयारी कर रही है।
देश में मिली जबरदस्त सफलता के बाद, यह फिल्म अब दुनियाभर के और भी दर्शकों तक पहुंचने के लिए तैयार है।