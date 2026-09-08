'हनुमान अंश' ने रिलीज के 32वें दिन बॉक्स ऑफिस पर बनाया नया मुकाम, कमा डाले इतने करोड़

नीम करौली बाबा पर बनी आध्यात्मिक ड्रामा फिल्म 'हनुमान अंश' जिसमें शोभिनव सत्या ने मुख्य भूमिका निभाई है, रिलीज के महज 32 दिनों में भारत में कुल 155.65 करोड़ कमा चुकी है।

फिल्म ने अपनी गति बनाए रखी है। 5वें वीकेंड के दौरान फिल्म ने एक दिन में रिकॉर्ड 22.75 करोड़ की कमाई की, जो दिखाता है कि दर्शक अभी भी सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं।