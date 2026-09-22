'हनुमान अंश' की वैश्विक कमाई 350 करोड़ के पार, इन बड़ी फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड

'हनुमान अंश' की वैश्विक कमाई 350 करोड़ के पार, इन बड़ी फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड
क्या है खबर?
बॉलीवुड निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। बाबा नीम करोली की जिंदगी पर आधारित इस भक्तिमय गाथा ने वर्ल्डवाइड 350 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और 2026 की चौथी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है। महज 2 करोड़ रुपये के बजट वाली इस फिल्म के लिए यह बेहद शानदार उपलब्धि है। उधर, करीना कपूर की 'दायरा' और कुणाल खेमू की फिल्म 'वाइब' के कलेक्शन में भारी गिरावट आई है।
कलेक्शन
'हनुमान अंश' ने अपनी कमाई से इन फिल्मों को चटाई धूल
सैकनिल्क के मुताबिक, 'हनुमान अंश' ने 46वें दिन (सोमवार) 4 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल नेट कारोबार 275.88 करोड़ रुपये हो गया है।
वर्ल्डवाइड इसने 352.30 करोड़ रुपये का ग्रॉस कारोबार किया है, जिससे यह भारत में साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है।
इसने विजय की 'जन नायकन' (324 करोड़), यश की 'टॉक्सिक' (341 करोड़) और राम चरण की 'पेड्डी' (342 करोड़) समेत कई पैन-इंडिया फिल्मों का लाइफटाइम कलेक्शन पीछे छोड़ दिया है।
नजर
'बॉर्डर 2' की कमाई पर 'हनुमान अंश' की नजर
'हनुमान अंश' का अगला निशाना सनी देओल अभिनीत फिल्म 'बॉर्डर 2' होगी, जिसने विश्व स्तर पर 450 करोड़ रुपये कमाए थे। यह 'धुरंधर 2' (1,852.44 करोड़) और 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' (करीब 23,490 करोड़) से भी पीछे है।
फिल्म 'दायरा' की बात करें, तो इसने चौथे दिन सिर्फ 45 लाख रुपये कमाए, जिससे इसका कुल कलेक्शन 4.95 करोड़ रुपये हुआ है।
कुणाल की 'वाइब' ने चौथे दिन 90 लाख रुपये कमाए और इसका कुल कारोबार 8.35 करोड़ रुपये हुआ है।