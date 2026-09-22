'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'हनुमान अंश' की वैश्विक कमाई 350 करोड़ के पार, इन बड़ी फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड

लेखन ज्योति सिंह 09:34 am Sep 22, 202609:34 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। बाबा नीम करोली की जिंदगी पर आधारित इस भक्तिमय गाथा ने वर्ल्डवाइड 350 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और 2026 की चौथी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है। महज 2 करोड़ रुपये के बजट वाली इस फिल्म के लिए यह बेहद शानदार उपलब्धि है। उधर, करीना कपूर की 'दायरा' और कुणाल खेमू की फिल्म 'वाइब' के कलेक्शन में भारी गिरावट आई है।