'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाए सबके होश, की सीक्वल की पुष्टि
नीम करोली बाबा पर बनी आध्यात्मिक फिल्म 'हनुमान अंश' ने शांत तरीके से ही सही, लेकिन ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल कर लिया है।
इसने सिर्फ एक महीने में 122.13 करोड़ रुपये की शुद्ध कमाई की है। शुरुआत में यह फिल्म करीब 300 स्क्रीनों पर लगी थी, पर लोगों के बीच इसकी चर्चा फैलते ही स्क्रीनों की संख्या तेजी से बढ़कर 1,500 से ज्यादा हो गई है।
अब सह-निर्माता अनुप्रिया नागर ने यह पुष्टि की है कि फिल्म का दूसरा भाग (सीक्वल) भी जल्द आएगा।
अनुप्रिया का कहना है कि सीक्वल में सादगी बरकरार रहेगी
केवल 21 साल की अनुप्रिया ने अपनी नौकरी की बचत से इस फिल्म में निवेश करके बॉलीवुड में कदम रखा था। अनुप्रिया ने बताया कि अगली फिल्म भी उसी बात पर टिकी रहेगी जिसने 'हनुमान अंश' को सफल बनाया- इसकी सादगी।
उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा, 'हनुमान अंश की सादगी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी।' 'हनुमान अंश' को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी रिलीज किया जाएगा।