शोभिनव ने आगे कहा, "कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं गया होता। उस समय मुझे लगा कि मेरी जिंदगी अच्छी चल रही थी। एक सहायक निर्देशक के तौर पर मैं कुछ पैसे कमा रहा था। शायद कोई दैवीय शक्ति मेरी परिस्थितियों को बदल रही थी। मेरी आत्मा निर्देशक की है। मैं अभिनेता के तौर पर स्क्रीन पर नहीं आना चाहता था, लेकिन यह नीम करौली बाबा के बारे में थी, इसलिए मैंने 'हां' कह दिया।"