'रामायण' में होगा संगीत का महाधमाका, हांस जिम्मर और एआर रहमान की जोड़ी रचेगी इतिहास

जिम्मर और रहमान ने संगीत रचना का काम आपस में बांट लिया है। दोनों अलग-अलग थीम पर काम करेंगे और फिर अपनी धुनों को एक साथ मिलाएंगे।

रहमान का कहना है कि जिम्मर के जुड़ने से फिल्म के प्रति लोगों में उत्सुकता और बढ़ गई है। इससे फिल्म को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी।

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर और यश मुख्य भूमिका में हैं। 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और यह क्लासिक महाकाव्य को एक नए अंदाज में पेश करने का वादा करती है, जिसमें संगीत का एक यादगार ट्विस्ट होगा।