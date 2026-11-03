'रामायण' में होगा संगीत का महाधमाका, हांस जिम्मर और एआर रहमान की जोड़ी रचेगी इतिहास
संगीत प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर है। 2 बड़े नाम, लीजेंड संगीतकार हांस जिम्मर और एआर रहमान, आने वाली फिल्म 'रामायण' के लिए साथ आ रहे हैं।
फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने बताया कि न्यूयॉर्क में एक छोटी सी मीटिंग के बाद जिम्मर इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए तैयार हो गए।
यह एक अनोखा 'पूर्व और पश्चिम का संगम' है, जो भारत की समृद्ध संस्कृति से प्रेरित संगीत तैयार करेगा।
जिम्मर और रहमान ने संगीत की जिम्मेदारियां बांटीं
जिम्मर और रहमान ने संगीत रचना का काम आपस में बांट लिया है। दोनों अलग-अलग थीम पर काम करेंगे और फिर अपनी धुनों को एक साथ मिलाएंगे।
रहमान का कहना है कि जिम्मर के जुड़ने से फिल्म के प्रति लोगों में उत्सुकता और बढ़ गई है। इससे फिल्म को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी।
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर और यश मुख्य भूमिका में हैं। 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और यह क्लासिक महाकाव्य को एक नए अंदाज में पेश करने का वादा करती है, जिसमें संगीत का एक यादगार ट्विस्ट होगा।