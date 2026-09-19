टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ‘हाफ’ ने रचा इतिहास, बनी ‘मिडनाइट मैडनेस’ में पहुंचने वाली पहली मलयालम फिल्म

फिल्म ‘हाफ’ अपनी गंभीर कहानी और रंजीत संजीव व ऐश्वर्या राज के दमदार अभिनय के लिए दर्शकों का ध्यान खींच रही है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस फाइट कोरियोग्राफर वेरी ट्राई युलिस्मैन ने तैयार किए हैं, जबकि मिथुन मुकुंदन के संगीत और विष्णु गोविंद के साउंड डिजाइन ने इसे और प्रभावी बनाया है। अब ‘हाफ’ एक्सेल एंटरटेनमेंट और एए फिल्म्स के साथ मिलकर पूरे उत्तर भारत में बड़े स्तर पर रिलीज होने की तैयारी में है।