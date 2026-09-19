टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ‘हाफ’ ने रचा इतिहास, बनी ‘मिडनाइट मैडनेस’ में पहुंचने वाली पहली मलयालम फिल्म
समजद पीएस के निर्देशन में बनी फिल्म ‘हाफ’ ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) में खास उपलब्धि हासिल की है। ये ‘मिडनाइट मैडनेस’ सेक्शन में शामिल होने वाली पहली मलयालम फिल्म बन गई है। फिल्म की स्क्रीनिंग खचाखच भरे थिएटर में हुई, जहां दर्शकों ने इसे शानदार प्रतिक्रिया दी। स्क्रीनिंग के बाद समजद पीएस अपनी टीम के साथ मौजूद रहे और उन्होंने दर्शकों के सवालों के मजेदार अंदाज में जवाब दिए।।
गंभीर कहानी और दमदार एक्टिंग से छाई ‘हाफ’
फिल्म ‘हाफ’ अपनी गंभीर कहानी और रंजीत संजीव व ऐश्वर्या राज के दमदार अभिनय के लिए दर्शकों का ध्यान खींच रही है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस फाइट कोरियोग्राफर वेरी ट्राई युलिस्मैन ने तैयार किए हैं, जबकि मिथुन मुकुंदन के संगीत और विष्णु गोविंद के साउंड डिजाइन ने इसे और प्रभावी बनाया है। अब ‘हाफ’ एक्सेल एंटरटेनमेंट और एए फिल्म्स के साथ मिलकर पूरे उत्तर भारत में बड़े स्तर पर रिलीज होने की तैयारी में है।