बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट

बॉक्स ऑफिस: 'मिर्जापुर: द मूवी' और 'हनुमान अंश' का जलवा बरकरार, 'हैवान' का खस्ता हाल

लेखन ज्योति सिंह 09:29 am Sep 14, 202609:29 am

क्या है खबर?

बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त बॉलीवुड की कई फिल्मों ने कब्जा जमा रखा है। एक तरफ अली फजल की फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' दर्शकों के बीच खूब लोकप्रियता बटोर रही है। वहीं विशाल चतुर्वेदी की 'हनुमान अंश' एक महीना पूरा करने के बावजूद छाई हुई है। हालांकि, अक्षय कुमार और सैफ अली खान अभिनीत 'हैवान' को रिलीज के सिर्फ 3 दिन हुए और इन्हीं में इसका हाल बेहाल होता दिख रहा है। आइए जानते हैं इन फिल्माें का कलेक्शन।