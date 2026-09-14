बॉक्स ऑफिस: 'मिर्जापुर: द मूवी' और 'हनुमान अंश' का जलवा बरकरार, 'हैवान' का खस्ता हाल
क्या है खबर?
बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त बॉलीवुड की कई फिल्मों ने कब्जा जमा रखा है। एक तरफ अली फजल की फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' दर्शकों के बीच खूब लोकप्रियता बटोर रही है। वहीं विशाल चतुर्वेदी की 'हनुमान अंश' एक महीना पूरा करने के बावजूद छाई हुई है। हालांकि, अक्षय कुमार और सैफ अली खान अभिनीत 'हैवान' को रिलीज के सिर्फ 3 दिन हुए और इन्हीं में इसका हाल बेहाल होता दिख रहा है। आइए जानते हैं इन फिल्माें का कलेक्शन।
कमाई
'हैवान' का वीकेंड पर नहीं चला जादू
सैकनिल्क के मुताबिक, अक्षय और सैफ अभिनीत 'हैवान' 11 सितंबर को रिलीज हुई थी।
इसके तीसरे दिन (रविवार) महज 1.85 करोड़ रुपये कमाए, जबकि दूसरे दिन 2.50 करोड़ और पहले दिन 3 करोड़ रुपये कमाए थे।
इसका कुल नेट कलेक्शन 3 दिनों में सिर्फ 7.35 करोड़ रुपये हुआ है। दुनियाभर में भी फिल्म का असर कुछ खास नहीं है और यह अब तक 11.55 करोड़ रुपये कमा पाई है।
इसका बजट 90 से 110 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।
अन्य फिल्में
'मिर्जापुर: द मूवी' और 'हनुमान अंश' का कलेक्शन
अली और पंकज त्रिपाठी अभिनीत 'मिर्जापुर: द मूवी' ने 10वें दिन (रविवार) 13.25 करोड़ रुपये कमाए। इसका कुल कलेक्शन 184.70 करोड़ रुपये हो चुका है।
विश्व स्तर पर फिल्म ने अब तक 266.04 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है।
दिलचस्प बात यह है कि महज 2 करोड़ के बजट वाली 'हनुमान अंश' ने 38वें दिन 22.50 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया है और सब पर भारी पड़ रही है।
इसका कुल कलेक्शन 214.63 करोड़ रुपये हो गया है।