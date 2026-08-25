'हैवान' का ट्रेलर: सैफ अली खान का दिखा संघर्ष, अक्षय कुमार की हैवानियत ने उड़ाए होश

लेखन ज्योति सिंह 01:28 pm Aug 25, 202601:28 pm

क्या है खबर?

प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित बहुप्रतीक्षित फिल्म 'हैवान का ट्रेलर जारी हो गया है। KVN प्रोडक्शन द्वारा निर्मित इस क्राइम-थ्रिलर में सैफ अली खान और अक्षय कुमार मुख्य किरदार में हैं। फिल्म में सैफ ने एक शांत रहने वाले दिव्यांग व्यक्ति का किरदार निभाया है, जो देख नहीं सकता और अकेले एक बच्ची का पालन-पोषण करता है। अक्षय एक क्रूर और साइकोपैथ सीरियल किलर बने हैं, जिसे लड़कियों की हत्या करने की लाइलाज बीमारी है। ट्रेलर में वह बेहद खतरनाक दिखते हैं।