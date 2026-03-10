'टाॅक्सिक' का असर, वरुण धवन ने बदली फिल्म 'है जवानी तो इश्क...' की रिलीज तारीख

फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' की नई रिलीज तारीख जारी

लेखन ज्योति सिंह 01:43 pm Mar 10, 2026

वरुण धवन अपने पिता और दिग्गज निर्देशक डेविड धवन के साथ चौथी बार काम कर रहे हैं। 'मैं तेरा हीरो', 'जुड़वा 2' और 'कुली नंबर 1' के बाद, दोनों फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के लिए साथ आए हैं। इस बीच, बहुप्रीतक्षित फिल्म की रिलीज को लेकर बड़ा अपडेट आया है। दरअसल, 5 जून, 2026 को रिलीज होने वाली इस फिल्म की रिलीज तारीख अब बदल दी गई है। इसका मुख्य कारण यश अभिनीत 'टाॅक्सिक' से जुड़ा है।