फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई

फिल्म 'है जवानी तो इश्क...' की एडवांस बुकिंग शुरू, पहले ही दिन मिलेगा बंपर प्रस्ताव

लेखन ज्योति सिंह 02:00 pm Jun 02, 202602:00 pm

क्या है खबर?

वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' की रिलीज में बस 3 दिन बाकी रह गए हैं। डेविड धवन के निर्देशन में बनी यह एक रोमांटिक कॉमेडी है, जिसमें वरुण के साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े भी मुख्य किरदार में शामिल हैं। मौके की नजाकत को देखते हुए निर्माताओं ने दर्शकों के लिए टिकटों की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। यह भी पता चला है कि टिकटों पर 50 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव मिलेगा।