मेट गाला 2026 में गिगी हदीद की चमक, ब्रैडली कूपर और बेटी के बारे में कही ये बात

हादीद और कूपर का पहला मेट गाला

हदीद और ब्रैडली लगभग 3 साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। पिछले साल गिगी के 30वें जन्मदिन पर, उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था। दोनों ही माता-पिता हैं। गिगी की 5 साल की बेटी खई अपने पूर्व पार्टनर जैन मलिक के साथ है, वहीं ब्रैडली की 8 साल की बेटी लीआ उनकी पूर्व पार्टनर इरीना शायक के साथ रहती हैं। अपने रिश्ते को अब तक निजी रखने के बाद, यह पहला मौका था जब वे एक जोड़े के तौर पर मेट गाला में साथ आए थे।